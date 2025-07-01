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Бізнес-центру "Конкорд" в Одесі шукають управителя

Бізнес-центр «Конкорд
Фото: estate.kadorrgroup.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить ринкові консультації для управління нежитловою будівлею ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд" в Одесі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що актив передано в управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду міста Києва.

Об’єкт розташований в історичному та курортному центрі Одеси, має високий потенціал для комерційного використання.

АРМА запрошує до участі професійних управителів та інших зацікавлених суб’єктів (окрім представників держави-агресора).

Пропозиції приймаються до 28 липня 2025 року.

За підсумками консультацій буде ініційовано відкритий конкурс з відбору управителя через Prozorro.

Зауважимо, згідно даних youcontrol.com, ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд" було зареєстровано у 2019 році. Уповноваженою особою підприємства є Василь Самсі.

Кінцевими власниками значаться ТОВ "Закема-Інвест" та Михайло Дубенюк. 

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”. 

Автор:
Світлана Манько