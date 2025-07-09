Виробника напівфабрикатів “Єрмоліно” виставили на продаж: яка ціна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на управління підприємством “Ромєрм” , який виробляв напівфабрикати під брендом “Єрмоліно”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Чому цей актив такий важливий?

В АРМА наголошують, що повний запуск виробництва дозволить задовольнити потреби ринку та наповнити місцевий і державний бюджети за рахунок ефективного управління. Крім того:

АРМА вже забезпечено оцінку комплексу, яка складає більш як 558 млн гривень. Компанія володіє ліцензією на виробництво і займається дистрибуцією.

Стратегічний для регіону Завод може запрацювати одразу як отримає управителя. Має дороговартісне та справне німецьке та італійське обладнання.

Забезпечує продовольчу безпеку регіону.

До тисячі робочих місць.

Тож, АРМА запрошує до участі у відкритому конкурсі всіх охочих управителів, крім представників держави-агресора.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 23 липня 2025 року. Початок аукціону — 23 липня 2025 року о 13:12.

Фото: АРМА

Що відомо про завод "Ромерм" та екологічну проблему ?

На початку січня 2025 року АРМА на Дніпропетровщині на території виробничого комплексу ТОВ "Ромерм" провела утилізацію 300 тон небезпечної харчової продукції задля збереження інвестиційного потенціалу підприємства та запобігання екологічні катастрофи.

Підприємство виробляло заморожені напівфабрикати – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети – під торговою маркою "Єрмоліно".

Варто зазначити, "Єрмоліно" – це російський бренд, названий на честь міста в Калузькій області, де розташоване початкове виробництво напівфабрикатів.

Арешт заводу "Єрмоліно" через масштабне ухилення від податків

Нагадаємо, у серпні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки викрили компанію "Єрмоліно" в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Схема ухилення полягала у перерахуванні коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою їх подальшої легалізації.

Бенефіціаром компанії, активи якої оцінюються у понад 350 мільйонів гривень, значився громадянин Росії та Мальти Ілля Александров, власник торгової марки "Єрмоліно".

До виробництва та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" залучені три компанії: ТОВ "Ромерм" (село Чумаки Дніпропетровської області), ТОВ "Київ-Торг" (Київ) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро).70% "Ромерм" належить Александрову, а решта 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG. "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову та займаються збутом продукції, виробленої на заводі у Чумаках.

Агентство з розшуку та управління активами розпочало пошук управителя для заводу ТМ “Єрмоліно” в Дніпропетровській області. Комплекс був переданий в управління АРМА рішенням Шевченківського районного суду Києва та має площу 4654,8 кв.м.