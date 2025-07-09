Производителя полуфабрикатов "Ермолино" выставили на продажу: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило открытый конкурс на управление предприятием Ромерм, который производил полуфабрикаты под брендом Ермолино.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Почему этот актив так важен?

В АРМА отмечают, что полный запуск производства позволит удовлетворить потребности рынка и наполнить местный и государственный бюджет за счет эффективного управления. Кроме того:

АРМА уже обеспечена оценка комплекса, которая составляет более 558 млн гривен. Компания владеет лицензией на производство и занимается дистрибуцией.

Стратегический для региона Завод может заработать сразу как получит управляющего.

Обеспечивает продовольственную безопасность региона.

До тысячи рабочих мест.

АРМА приглашает к участию в открытом конкурсе всех желающих управляющих, кроме представителей государства-агрессора.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 23 июля 2025 года. Начало аукциона — 23 июля 2025 в 13:12.

Фото: АРМА

Что известно о заводе "Ромерм" и экологическую проблему ?

В начале января 2025 года АРМА в Днепропетровской области на территории производственного комплекса ООО "Ромерм" провела утилизацию 300 тонн опасной пищевой продукции для сохранения инвестиционного потенциала предприятия и предотвращения экологических катастроф.

Предприятие производило замороженные полуфабрикаты – пельмени, хинкали, вареники, блины, бендерки, котлеты – под торговой маркой "Ермолино".

Стоит отметить, что "Ермолино" – это российский бренд, названный в честь города в Калужской области, где расположено первоначальное производство полуфабрикатов.

Арест завода "Ермолино" из-за масштабного уклонения от налогов

Напомним, в августе 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию "Ермолино" в уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Бенефициаром компании, активы которой оцениваются более чем в 350 миллионов гривен, числился гражданин России и Мальты Илья Александров, владелец торговой марки "Ермолино".

К производству и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" привлечены три компании: ООО "Ромерм" (село Чумаки Днепропетровской области), ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днепр-Вендор" (Днепр). 70% "Ромерм" принадлежит Александрову, а остальные 30% — швейц. "Киев-Торг" и "Днепр-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются сбытом продукции, производимой на заводе в Чумаках.

Агентство по розыску и управлению активами начало поиск управляющего для завода ТМ "Ермолино" в Днепропетровской области. Комплекс был передан в управление АРМА решением Шевченковского районного суда Киева и имеет площадь 4654,8 кв.