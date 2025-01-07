В Днепропетровской области утилизируют 300 тонн полуфабрикатов "Ермолино" (ФОТО)

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) утилизирует на Днепропетровщине опасную пищевую продукцию под брендом "Ермолино" для сохранения инвестиционного потенциала предприятия и предотвращения экологических катастроф.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, на территории производственного комплекса ООО "Ромерм" продолжается работа по утилизации 300 тонн испорченной пищевой продукции.

Для комплексного решения вопроса утилизации опасной продукции АРМА взаимодействует с Госпродпотребслужбой. Уже произведен обзор продукции, подлежащей утилизации.

Кроме того, готовится обращение в Днепропетровскую региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Днепропетровской ОВА с целью ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Это важный шаг для обеспечения экологической безопасности региона и дальнейшего развития самого предприятия", – отмечает Дума.

Она добавила, что мощный производственный комплекс ООО "Ромерм", оснащенный современными итальянскими, французскими и немецкими линиями производства, имеет значительный инвестиционный потенциал. В настоящее время предприятие находится в управлении АРМА, и агентство производит отбор управляющего на конкурсной основе.

При полноценном запуске производственных мощностей и возобновлении работы комплекс сможет обеспечить работой тысячи работников региона.

Заметим, ООО "Ромерм" производило в Днепропетровской области замороженные полуфабрикаты - пельмени, хинкали, вареники, блины, бендерки, котлеты - под торговой маркой "Ермолино".

Арест завода "Ермолино" из-за масштабного уклонения от налогов

Напомним, в августе 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию "Ермолино" в уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Схема уклонения заключалась в перечислении средств на транзитно-конвертационную группу с целью дальнейшей легализации.

Бенефициаром компании, активы которой оцениваются более чем в 350 миллионов гривен, числился гражданин России и Мальты Илья Александров, владелец торговой марки "Ермолино".

К производству и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" привлечены три компании: ООО "Ромерм" (село Чумаки Днепропетровской области), ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днепр-Вендор" (Днепр).70% "Ромерм принадлежит Александрову, а остальные 30% – швейцарской компании EBR Finanzholding AG. "Киев-Торг" и "Днепр-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются сбытом продукции, производимой на заводе в Чумаках.

Агентство по розыску и управлению активами приступило к поиску управляющего для завода ТМ "Ермолино" в Днепропетровской области. Комплекс был передан в управление АРМА решением Шевченковского районного суда Киева и имеет площадь 4654,8 кв.