На Дніпропетровщині утилізують 300 тонн напівфабрикатів "Єрмоліно" (ФОТО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) утилізує на Дніпропетровщині небезпечну харчову продукцію під брендом “Єрмоліно” задля збереження інвестиційного потенціалу підприємства та запобігання екологічні катастрофи.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, на території виробничого комплексу ТОВ "Ромерм" триває робота щодо утилізації 300 тонн зіпсованої харчової продукції.

Для комплексного вирішення питання утилізації небезпечної продукції АРМА взаємодіє з Держпродспоживслужбою. Вже здійснено огляд продукції, що підлягає утилізації.

Крім того, готується звернення до Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Дніпропетровської ОВА з метою ліквідації надзвичайної ситуації.

"Це важливий крок для забезпечення екологічної безпеки регіону та подальшого розвитку самого підприємства", - зауважує Дума.

Вона додала, що потужний виробничий комплекс ТОВ "Ромерм", який оснащений сучасними італійськими, французькими та німецькими лініями виробництва, має значний інвестиційний потенціал. Наразі підприємство перебуває в управлінні АРМА, і агентство здійснює відбір управителя на конкурсних засадах.

При повноцінному запуску виробничих потужностей та відновленні роботи, комплекс зможе забезпечити роботою тисячі працівників регіону.

Зауважимо, ТОВ "Ромерм"виробляло у Дніпропетровській області,заморожені напівфабрикати – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети - під торговою маркою "Єрмоліно".

Арешт заводу "Єрмоліно" через масштабне ухилення від податків

Нагадаємо, у серпні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки викрили компанію "Єрмоліно" в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Схема ухилення полягала у перерахуванні коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою їх подальшої легалізації.

Бенефіціаром компанії, активи якої оцінюються у понад 350 мільйонів гривень, значився громадянин Росії та Мальти Ілля Александров, власник торгової марки "Єрмоліно".

До виробництва та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" залучені три компанії: ТОВ "Ромерм" (село Чумаки Дніпропетровської області), ТОВ "Київ-Торг" (Київ) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро).70% "Ромерм" належить Александрову, а решта 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG. "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову та займаються збутом продукції, виробленої на заводі у Чумаках.

Агентство з розшуку та управління активами розпочало пошук управителя для заводу ТМ “Єрмоліно” в Дніпропетровській області. Комплекс був переданий в управління АРМА рішенням Шевченківського районного суду Києва та має площу 4654,8 кв.м.