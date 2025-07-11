Российский "НТЦ Редуктор" выставили на продажу: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к продаже объявило открытый конкурсный отбор управляющего корпоративными правами и имуществом частного предприятия "НТЦ "Редуктор", учредителем и единственным бенефициарным собственником, которого является гражданин России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что активы предприятия были арестованы по решению Печерского районного суда в Киеве в рамках уголовного производства и переданы в АРМА.

Об активе

ЧП "НТЦ Редуктор" — предприятие в городе Никополь Днепропетровской области с высоким техническим и интеллектуальным потенциалом. Наличие 4500 м2 производственных площадей, конструкторского и технологического отделов, отдела технического контроля, наличие металлообрабатывающего, термического, сварочного, раскройного оборудования) позволяет изготавливать, кроме традиционных редукторов, уникальные редукторы и приводы, спроектированные как по техническим задачам.

Ранее АРМА объявило конкурс на отбор оценщика актива. Победу в конкурсе одержала компания ООО "УСК-Консалтинг", установившая рыночную стоимость актива на уровне 66,3 млн грн.

Конкурс пройдет на платформе Prozorro . Конечный срок подачи тендерных предложений — 23 июля 2025 в 18:00.

Напомним, АРМА объявила открытый конкурс на управление предприятием Ромерм, который производил полуфабрикаты под брендом Ермолино.