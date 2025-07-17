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Отель "Турист" во Львове готовят к продаже

отель Турист в городе Львов
АРМА объявила рыночные консультации по управлению гостиницей «Турист» в городе Львов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило рыночные консультации по управлению гостиницей "Турист" в городе Львов

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что отель был   передан в управление АРМА согласно определению следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

Фото 2 — Отель "Турист" во Львове готовят к продаже

Подробнее об активе

Гостиница "Турист" - функционирующая бизнес-гостиница в престижном районе города Львов, которая имеет высокий потенциал для коммерческого использования и включает в себя:

  • здание гостиничного комплекса на 9 этажей, площадью 4851,8 кв.
  • нежилое здание площадью 1552 кв.
Фото 3 — Отель "Турист" во Львове готовят к продаже

АРМА приглашает к участию заинтересованных субъектов хозяйственной деятельности, кроме представителей государства агрессора.

Предложения принимаются до 15.00 11 августа 2025 года.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины активно занялась передачей в государственную собственность имущества профсоюзных организаций, перешедших в частные акционерные общества "Укрпрофтура" и "Укрпрофздравницы".

Согласно решениям судов, государственными стали многие гостиницы и санатории, ранее принадлежавшие этим обществам.

Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".

Автор:
Светлана Манько