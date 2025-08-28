Более 50 картин из коллекции Проминвестбанка выставлены на аукционы: даты торгов и цены лотов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает серию сентябрьских аукционов на площадке "Prozorro.Продажи", где будет выставлено более 50 полотен украинского художника Виктора Гайдука. Эти произведения искусства относятся к ликвидируемой ФГВФЛ коллекции ПАО "Проминвестбанк".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу фонда.

Первые аукционы пройдут 4 и 5 сентября. Все лоты выставляются на торги впервые, что делает их уникальной возможностью для коллекционеров и ценителей искусства.

Отдельными лотами на аукционы 4 сентября выставлены следующие полотна:

"В старом парке" (лот № G31N027803) – аукцион состоится в 12:00, стартовая цена 13188 грн;

"Зимний уголок" (лот № G31N027804) – аукцион состоится в 13:10, стартовая цена 11964 грн;

"Береза" (лот № G31N027805) – аукцион состоится в 14:30, стартовая цена 11964 грн;

"Пейзаж с домиками" (лот № G31N027806) – аукцион состоится в 12:15, стартовая цена – 11 964 грн;

"Зеленый лес" (лот № G31N027807) – аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14976 грн;

"Домики на окраине села" (лот № G31N027808) - аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976 грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 третьего сентября.

И уже пятого сентября состоится еще шесть аукционов по продаже картин, а именно:

"Высокие деревья" (лот № G31N027809) – аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 7200 грн;

"Вид на Днепр" (лот № G31N027810) – аукцион состоится в 13:25, стартовая цена 10788 грн;

"Туманное утро" (лот № G31N027811) – аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 8388 грн;

"Берег Днепра" (лот № G31N027812) – аукцион состоится в 12:55, стартовая цена 8988 грн;

"Синее утро" (лот № G31N027813) – аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 9600 грн;

"Начало весны" (лот № G31N027814) – аукцион состоится в 14:45, стартовая цена – 9600 грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны представить свои ценовые предложения до 20:00 четвертого сентября.

Участие в аукционах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований ликвидируемых кредиторов банка.

Справочно

Виктор Гайдук (1926-1992), украинский живописец, родился в Запорожье. Учился в студии Запорожского общества художников у Г. Колосовского. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов. Его работы являются частью музейных фондов, хранятся в частных коллекциях, отдельные полотна выставляются на продажу аукционными домами.

Напомним, 15 сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоится аукцион по продаже права требования по кредиту физического лица, обеспеченного элитной недвижимостью в правительственном квартале Киева. На тоги выставлена элитная квартира и три паркоместа в престижном ЖК "Липская Башня".