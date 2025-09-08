На аукцион выставлены активы 10 банков-банкротов на 346,2 млн грн: какое имущество уйдет с молотка

В течение этой недели (с 8 по 12 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков-банкротов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 346,2 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из указанной суммы 256,3 млн грн выставлены права требования по кредитам, на 88,9 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 1 млн грн, ценные бумаги — за 0,05 млн грн.

Да, с молотка уйдут активы таких банков:

АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 120,1 млн грн. Из них с начальной ценой 86,9 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам и за 33,13 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, за 0,09 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность перед банком;

АО "МР Банк" – на общую сумму 101 млн грн, из которых почти более чем за 98,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с 2,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки;

АО "Мегабанк" – на общую сумму 59,2 млн грн, из которых за 58,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, за 0,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, авто и другие основные средства, за 0,05 млн грн – ценные бумаги и за 0,003 млн грн – дебиторская задолженность;

АО "Коминвестбанк" – с начальной ценой 26,9 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, авто и другие основные средства;

ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 14,7 млн грн, из которых за 12,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, за 2,5 млн грн – объекты недвижимого имущества и другие основные средства и за 0,01 млн грн. – дебиторскую задолженность перед банком;

АО "Айбокс Банк" – на общую сумму 14,6 млн грн, из которых за 13,4 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства, за 0,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банком и за 0,3 млн грн – права требования по кредитам;

АО "Укрбудинвестбанк" – на общую сумму свыше 9,2 млн грн, из которых почти за всю сумму, 9,2 млн грн, на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и 0,005 млн грн – права требования по кредитам;

АО "Банк Сич" – на общую сумму 0,3 млн грн, из которых более чем за 0,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,01 – дебиторская задолженность перед банком;

АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 0,2 млн грн, из которых почти за всю сумму, 0,2 млн грн, на продажу выставлено транспортное средство, за 0,0003 млн грн – дебиторскую задолженность перед банком;

АО "Банк Форвард" – по стартовой цене 0,001 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.

Все средства, вырученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидированных банков, что является ключевой функцией Фонда гарантирования вкладов. Подробная информация о каждом лоте доступна на сайте Фонда.

Напомним, в августе завершилась ликвидация банка "Капитал", продолжавшаяся почти 10 лет.