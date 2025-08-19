Завершилась ликвидация банка "Капитал", продолжавшаяся почти 10 лет

14 августа 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) официально завершил почти 10-летнюю ликвидационную процедуру ПАО "АКБ "Капитал". Согласно решению № 792, был утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении процедуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Согласно украинскому законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса банк считается ликвидированным. В этой связи ФГВФЛ прекращает выплату гарантированных возмещений вкладчикам, поскольку ликвидационная процедура завершена. В целом вкладчики "Капитала" получили более 327,1 млн грн гарантированных выплат.

В фонде объяснили: требования кредиторов, не удовлетворенные во время ликвидации, считаются погашенными. Также накопительный счет банка закрыт, и платежи на него больше не принимаются.

Ликвидация "Капитала"

В июле 2015 года банк сочли неплатежеспособным. С 21 июля по 29 октября этого же года в "Капитале" действовала временная администрация, а 30 октября началась процедура его ликвидации.

В июне 2025 года 14 бывшим работникам банка были выплачены депонированными. заработной платы (зарплата, которая не была выплачена а в установленный срок — ред.) на общую сумму более 131 тыс. грн.

Следует отметить, что согласно обнародованной статистике на сайте НБУ, по состоянию на 1 июля в Украине было 60 действующих банков.

Напомним, в течение июля 2025 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 45,7 млн грн.