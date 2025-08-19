Запланована подія 2

Завершилася ліквідація банку "Капітал", що тривала майже 10 років

чоловік, документи, ручка
Ліквідацію банку "Капітал" завершено. / Freepik

14 серпня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) офіційно завершив майже 10-річну ліквідаційну процедуру ПАТ "АКБ "Капітал". Відповідно до рішення № 792, було затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання процедури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Згідно з українським законодавством, з моменту затвердження ліквідаційного балансу банк вважається ліквідованим. У зв'язку з цим ФГВФО припиняє виплату гарантованих відшкодувань вкладникам, оскільки ліквідаційна процедура завершена. Загалом вкладники "Капіталу" отримали понад 327,1 млн грн гарантованих виплат.

У фонді пояснили: вимоги кредиторів, які не були задоволені під час ліквідації, вважаються погашеними. Також накопичувальний рахунок банку закрито, і платежі на нього більше не приймаються.

Ліквідація "Капіталу"

У липні 2015 року банк визнали неплатоспроможним. З 21 липня по 29 жовтня цього ж року у "Капіталі" діяла тимчасова адміністрація, а 30 жовтня почалася процедура його ліквідації.

У червні 2025 року 14 колишнім працівникам банку були виплачені депоновані заробітні плати (зарплата, яка не була виплачена у встановлений термін — ред.) на на загальну суму понад 131 тис. грн.

Варто зауважити, що згідно з оприлюдненою статистикою на сайті НБУ, станом на 1 липня в Україні було 60 діючих банків.

Нагадаємо, протягом липня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 45,7 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук