Справу про розтрату зерна на 56 мільйонів завершено: експосадовці Луцького хлібокомбінату отримали тюремні терміни

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироків, винесених колишньому директору ДП "Луцький комбінат хлібопродуктів №2" Степану Москвичу та ексначальнику елеватора Леоніду Тимофіюку. Їх визнали винними в розтраті майна ПАТ "Аграрний фонд" — 26 тисяч тонн зерна на суму 56 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Верховний Суд повністю відхилив апеляційні скарги сторони захисту та погодився з доводами прокурора САП. Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

За цим рішенням, Москвич отримав 10 років позбавлення волі та конфіскацію всього майна, яке включає понад 50 об’єктів нерухомості та автомобіль BMW X5. Його спільнику, Тимофіюку, призначено покарання у вигляді 7,5 років ув'язнення з конфіскацією частини майна. Обидва засуджені також позбавлені права обіймати керівні посади протягом трьох років.

Що відомо про справу?

Справа, за версією слідства, розпочалася у 2014 році, коли службові особи "Луцького КХП №2", зловживаючи своїм посадовим становищем, здійснили розтрату зерна державного ПАТ "Аграрний фонд" в кількості 26 тис. тон (що перебувало на зберіганні підприємства) чим спричинили підприємству збитки на суму більше ніж 56 млн гривень. Обвинувальний акт було передано до ВАКС, який і виніс перші вироки, однак сторона захисту не погодилася з рішення і подала апеляцію.

