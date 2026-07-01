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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 1 июля
По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине снизилась стоимость клубники, а подорожала черешня. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 1 июля:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|120-1 3 0 грн
|-3,8%
|Черешня
|6 0 -1 35 грн
|+12,5%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Цены на клубнику в Украине снизились на 3,8%. Пока ягода стоит 120-130 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.
Стоимость черешни колеблется в пределах 60-135 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже - 70-150 грн/кг.
Также почти вдвое подешевели абрикосы – со 110–160 до 60–110 грн/кг. Цены на малину опустились с 250–750 до 200–300 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.