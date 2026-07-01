Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 1 июля

По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине снизилась стоимость клубники, а подорожала черешня. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 1 июля:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 120-1 3 0 грн -3,8% Черешня 6 0 -1 35 грн +12,5%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Цены на клубнику в Украине снизились на 3,8%. Пока ягода стоит 120-130 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.

Стоимость черешни колеблется в пределах 60-135 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже - 70-150 грн/кг.

Также почти вдвое подешевели абрикосы – со 110–160 до 60–110 грн/кг. Цены на малину опустились с 250–750 до 200–300 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.