Кадровий дефіцит: 71% українських компаній заявляють про брак робочої сили

Брак робочої сили став одним із головних викликів для українського бізнесу — рекордні 71% підприємств вважають дефіцит кадрів перешкодою для виробництва. Друге місце серед — зростання цін на сировину.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

За даними червневого опитування установи, найгірша ситуація у таких регіонах: Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях, де про проблему заявили понад 80% компаній.

Як зазначає виконавча директорка IED Оксана Кузяків, ситуація парадоксальна: шукати працівників стає дещо легше, але загальний брак кадрів посилюється. Частка підприємств, яким важко знайти кваліфікованих фахівців, зменшилася з 60,6% до 46,3%, а некваліфікованих працівників шукають із труднощами 30,4% компаній. Найважче закривати вакансії середньому бізнесу. При цьому лише 4,6% підприємств планують збільшити штат найближчим часом.

Інші перешкоди та безпека

Друге місце серед проблем посідає зростання цін на сировину, про що зазначають 50% компаній. На третьому місці опинився чинник небезпечних умов праці (41%).

Старший науковий співробітник IED Євген Ангел пояснив, що безпека найбільше турбує великі підприємства (понад 50%), оскільки великі промислові об'єкти частіше стають цілями ворога. Серед регіонів цей чинник найбільше хвилює бізнес у таких областях, як Рівненська, Одеська, Київська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Водночас зменшилися проблеми зі збутом: про зниження попиту заявили 31% опитаних проти 38% у травні. Проблеми з логістикою хвилюють 30%, а відключення світла, води чи тепла — 19% підприємств. Через знеструмлення у травні 27% компаній тимчасово призупиняли роботу, проте 46% працювали безперервно.

Нагадаємо, понад 1,5 тис. українців віком 50+ вже знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості "Досвід має значення". Станом на 22 червня 841 учасник працевлаштувався, ще 713 проходять стажування з перспективою подальшого працевлаштування.