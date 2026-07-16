Українські роботодавці запропонували 242 тисячі вакансій за пів року: де найвищі зарплати

У першому півріччя 2026 року до Державної служби зайнятості звернулися 76 тисяч роботодавців, які зареєстрували понад 242 тисячі вакансій. Через дефіцит кадрів зарплати на деяких цивільних посадах досягли 170 тисяч гривень на місяць, а лідером за кількістю пропозицій стала Львівська область.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба установи.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість роботодавців збільшилася на 6,2%, а обсяг запропонованих вакансій зріс на 4,6%.

Де найбільше вакансій?

Найбільшу кількість пропозицій роботи та активних роботодавців зафіксовано у Львівській області. Регіональне відділення служби зайнятості співпрацювало з 6,6 тисячами працедавців, що становить майже 9% від їх загальної кількості в країні. Вони запропонували понад 28 тисяч робочих місць, або 11,6% від загальноукраїнського обсягу вакансій.

Найпопулярнішими вакансіями за кількістю робочих місць стали:

водій автотранспортних засобів — 10,6 тисяч вакансій;

продавець продовольчих товарів — 9,8 тисяч;

продавець-консультант — 7,8 тисяч;

кухар — 6 тисяч;

бухгалтер — 5,3 тисяч.

Де найвищі зарплати?

Найвищий середній рівень заробітної плати серед цивільних пропозицій зафіксовано за такими посадами:

оператор радіочастотного контролю — 170 тисяч гривень;

вишкоелектромонтажник — 150 тисяч гривень;

технічний керівник — 142,8 тисяч гривень;

начальник або завідувач підрозділу — 140 тисяч гривень;

директор з виробництва — 125 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що брак робочої сили став одним із головних викликів для українського бізнесу — рекордні 71% підприємств вважають дефіцит кадрів перешкодою для виробництва.