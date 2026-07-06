На одного безробітного — дві вакансії: роботодавцям бракує 88 тисяч працівників

В Україні кількість відкритих вакансій майже вдвічі перевищує число зареєстрованих безробітних. Станом на кінець червня роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали 93 тисячі українців. Таким чином, на одного безробітного припадає майже дві вакансії, а загальний дефіцит кадрів становить близько 88 тисяч людей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар Державної служби зайнятості для "РБК-Україна".

Загалом на кінець червня 2026 року послугами Державної служби зайнятості користувалися 147 тисяч людей. Із них 93 тисячі мали статус зареєстрованого безробітного.

Найбільше шукачів роботи наразі перебуває у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Де найбільше вакансій та пропозицій роботи

Водночас на "Єдиному порталі вакансій", який об'єднує базу Державної служби зайнятості та найбільших українських сайтів із пошуку роботи, було розміщено 235 тисяч вакансій. Таким чином, на одного зареєстрованого безробітного сьогодні припадає майже дві вакансії, а загальний дефіцит кадрів становить близько 88 тисяч працівників.

Найбільше пропозицій роботи зосереджено у таких регіонах:

Київ — майже третина всіх вакансій;

Львівська область — 20,9 тисячі;

Дніпропетровська область — 17,8 тисячі;

Київська область — 15,5 тисячі;

Одеська область — 13,7 тисячі;

Харківська область — 10,5 тисячі.

У службі зайнятості пояснюють, що такий перекіс значною мірою пов'язаний із внутрішньою міграцією населення та релокацією підприємств. Через це попит на працівників зростає у відносно безпечних регіонах країни, тоді як на прифронтових територіях економічна активність, навпаки, скорочується.

Яких саме працівників критично не вистачає

Найгостріший кадровий дефіцит та голод ринок праці відчуває серед кваліфікованих робітників. За даними Державної служби зайнятості, роботодавці насамперед шукають:

електромонтерів,

слюсарів,

сантехніків,

електриків,

монтерів колії,

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,

зварників,

електрогазозварників,

автослюсарів,

водіїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 70% підприємств в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів. Брак робочої сили залишається головною перешкодою для діяльності українських підприємств у воєнний час. Наразі кадровий дефіцит відчувають рекордні 69% компаній. Це найвищий показник за весь час проведення щомісячних досліджень.