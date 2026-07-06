В Україні пропонують запровадити чотириденний робочий тиждень без скорочення заробітної плати

В Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня з 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Ініціатива передбачає перехід на чотириденний робочий графік без зменшення заробітної плати працівників

Як пише Delo.ua, відповідну петицію № 41/010242−26еп зареєстрували на сайті Кабінету міністрів.

Чотириденка замість сорока годин

Автори документу закликають уряд переглянути чинні норми Кодексу законів про працю та встановити новий ліміт робочого часу. На першому етапі реформи запустити обов'язковий пілотний проєкт для визначеного переліку галузей, державних установ і приватних підприємств, щоб згодом поширити цю практику на всю країну.

Згідно із запропонованим планом, новий режим роботи мають спочатку протестувати у:

окремих бюджетних установах та організаціях;

державних підприємствах;

визначених пілотних галузях економіки.

Це автоматично означає перехід на чотириденний робочий графік. При цьому в тексті петиції чітко прописана фінансова умова: скорочення робочих годин не повинно призвести до зменшення розміру заробітної плати чи обмеження прав працівників на відпочинок.

Психологічне вигорання та досвід ЄС

Головним аргументом на користь реформи автори називають критичний рівень психоемоційного виснаження суспільства. Тривалі бойові дії, регулярні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну суттєво знижують фізичний потенціал працівників. Додатковий вихідний день, на думку ініціаторів, дозволить людям ефективніше відновлювати сили та знизить ризик професійного вигорання.

Як аргумент на користь реформи ініціатори наводять досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на такий графік спричинив зростання продуктивності праці на 15-35%, знизив рівень вигорання у 71% працівників і зменшив кількість лікарняних днів на 65%. На переконання авторів звернення, нововведення дозволить бізнесу та державі скоротити операційні витрати, зменшити плинність кадрів, зберегти людський капітал під час демографічної кризи, стимулювати внутрішній ринок послуг і наблизити українську систему до європейських стандартів.

Варто зазначити, що наразі петиція перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб звернення офіційно розглянув уряд та надав на нього відповідь, воно має набрати 25 тисяч голосів громадян.

Зауважимо, після того, як дискусію щодо введення в Україні чотириденного робочого тижня розпочав голова комітету Верховної Ради з фінансів Данило Гетманцев, з'ясувалося, що в деяких секторах економіки фактично підприємства перейшли на такий режим, хоч і не з волі працівників чи бажання власників. Втім, як вважають опитані Delo.ua експерти, чотириденка поки є передчасною для України під час війни.

А у Державній службі зайнятості заявили, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці адаптований до військових потреб, і тривалість робочого часу може сягати до 60 годин на тиждень.