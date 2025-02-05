В Іспанії уряд погодився скоротити робочий тиждень: роботодавці проти

В Іспанії уряд затвердив скорочення робочого тижня із 40 до 37,5 годин без змін у зарплаті, незважаючи на спротив асоціацій роботодавців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначила міністерка праці Іспанії Йоланда Діас, рішення полягає в тому, щоб жити краще, працювати менше і бути набагато продуктивнішими та ефективнішими в економічному плані.

Тепер ця ініціатива уряду про скорочення робочого тижня має бути схвалена парламентом, де лівоцентристський уряд іспанського прем’єра-соціаліста Педро Санчеса не має явної більшості та змушений балансувати між вимогами кількох менших партій.

Своєю чергою, Національна конфедерація роботодавців CEOE виступила проти обов’язкового скорочення робочого часу, наголошуючи, що це підвищить витрати бізнесу та знизить конкурентоспроможність. Роботодавці наполягають, що зміни мають відбуватися через колективні угоди, а не законодавчо.

Міністр економіки Карлос Куерпо також пропонував відтермінувати реформу на рік, щоб дати малому бізнесу більше часу на адаптацію. Після рішення кабінету міністрів Куерпо заявив, що компанії можуть протистояти змінам, враховуючи швидке економічне зростання Іспанії, зниження інфляції та рівень безробіття на найнижчому за 16 років рівні.

Водночас у Центробанку Іспанії попереджають, що скорочення робочого тижня може призвести до низки економічних проблем, таких як зростання витрат на оплату праці та інфляції.

Нагадаємо, в Європі все більш популярним стає чотириденний робочий тиждень, США теж придивляються до такої практики. Виявилося, що це зовсім не шкодить продуктивності і навіть навпаки. Так нещодавно У Великій Британії 200 компаній офіційно впровадили чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без зменшення заробітної плати.