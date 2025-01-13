Ще 800 робочих місць в Україні: підприємці отримають 113 млн грн на розвиток бізнесу

471 українець став переможцем програми “Власна Справа” за підсумками 25-ї хвилі. Вони отримають гранти на загальну суму 113 мільйонів гривень для старту або розвитку власного бізнесу. Умови грантів передбачають створення майже 800 нових робочих місць.

Про це інформує Державна служба зайнятості.

Зазначається, що заяви на отримання цих коштів подавалися з 2 грудня по 15 грудня 2024 року.

Основні сфери діяльності бізнесменів

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять п’ятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%)

тимчасове розміщення та організація харчування (16%)

переробна промисловість (13%)

надання інших видів послуг (8%)

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (5%).

Про отримувачів грантів

Серед отримувачів мікрогрантів переважають жінки — 58%, чоловіки становлять 34%, а 8% складають юридичні особи.

Лідерами серед регіонів є: Івано-Франківщина (13%), Львівщина (10%), Рівненщина та Київщина (по 8%), а також Харківщина (7%).

Що стосується освіти переможців, то 72% мають вищу освіту, а 15% — середню спеціальну (технікум або коледж).

Серед переможців 25-ї хвилі програми — 23 підприємці віком від 18 до 25 років, які отримають молодіжні гранти до 150 тисяч гривень на старт власного бізнесу.

Про програму

За грантовою програмою "Власна Справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Це можуть бути як діючі підприємці, так і люди без досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту понад 75 тисяч гривень обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватися як ФОП, але вимога щодо створення робочих місць для них не є обов'язковою.

Нагадаємо, станом на кінець 2024 року 40 українців до 25 років стали переможцями грантової програми “Власна справа” та отримають 6 мільйонів гривень на старт бізнесу.