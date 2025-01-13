Еще 800 рабочих мест в Украине: предприниматели получат 113 млн грн на развитие бизнеса

471 украинец стал победителем программы "Власна справа" по итогам 25-й волны. Они получат гранты на общую сумму 113 миллионов гривен для старта или развития собственного бизнеса. Условия грантов предполагают создание почти 800 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Отмечается, что заявления на получение этих средств подавались со 2 декабря по 15 декабря 2024 года.

Основные сферы деятельности бизнесменов

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители двадцать пятой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (34%)

временное размещение и организация питания (16%)

перерабатывающая промышленность (13%)

предоставление других видов услуг (8%)

здравоохранение и оказание социальной помощи (5%).

О получателях грантов

Среди получателей микрогрантов преобладают женщины — 58%, мужчины составляют 34%, а 8% — юридические лица.

Лидерами среди регионов являются: Ивано-Франковская (13%), Львовская (10%), Ровенская и Киевская (по 8%), а также Харьковщина (7%).

Что касается образования победителей, то 72% имеют высшее образование, а 15% — среднее специальное (техникум или колледж).

Среди победителей 25-й волны программы — 23 предпринимателя от 18 до 25 лет, которые получат молодежные гранты до 150 тысяч гривен на старт собственного бизнеса.

О программе

По грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен. Это могут быть как действующие бизнесмены, так и люди без опыта в бизнесе.

Для получения гранта более 75 тысяч гривен обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, но требование о создании рабочих мест для них не обязательно.

Напомним, по состоянию на конец 2024 года 40 украинцев до 25 лет стали победителями грантовой программы "Власна справа" и получат 6 миллионов гривен на старт бизнеса.