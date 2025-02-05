В Испании правительство согласилось сократить рабочую неделю: работодатели против

В Испании правительство утвердило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часа без изменений в зарплате, несмотря на сопротивление ассоциаций работодателей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметила министр труда Испании Йоланда Диас, решение состоит в том, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивными и эффективными в экономическом плане.

Теперь эта инициатива правительства о сокращении рабочей недели должна быть одобрена парламентом, где левоцентристское правительство испанского премьера-социалиста Педро Санчеса не имеет явного большинства и вынуждено балансировать между требованиями нескольких партий.

В свою очередь Национальная конфедерация работодателей CEOE выступила против обязательного сокращения рабочего времени, отмечая, что это повысит расходы бизнеса и снизит конкурентоспособность. Работодатели настаивают, что изменения должны происходить через коллективные соглашения, а не законодательно.

Министр экономики Карлос Куэрпо также предлагал отсрочить реформу в год, чтобы дать малому бизнесу больше времени на адаптацию. После решения кабинета министров Куэрпо заявил, что компании могут противостоять изменениям, учитывая быстрый экономический рост Испании, снижение инфляции и уровень безработицы на самом низком за 16 лет уровне.

В то же время в Центробанке Испании предупреждают, что сокращение рабочей недели может привести к ряду экономических проблем, таких как рост расходов на оплату труда и инфляции.

Напомним, в Европе все более популярной становится четырехдневная рабочая неделя, США тоже присматриваются к такой практике. Оказалось, что это совсем не вредит производительности и даже наоборот. Так, недавно в Великобритании 200 компаний официально внедрили четырехдневную рабочую неделю для всех своих сотрудников без уменьшения заработной платы.