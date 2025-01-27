Британские компании массово переходят на 4-дневную рабочую неделю.

В Великобритании 200 компаний официально внедрили четырехдневную рабочую неделю для всех своих сотрудников без уменьшения заработной платы.

Об этом пишет Тhe Guardian.

По данным организации 4 Day Week Foundation, в этих компаниях работает более 5000 человек. Активнее всего эту политику поддерживают компании из отраслей маркетинга, технологий и благотворительности.

Руководитель кампании 4 Day Week Foundation Джо Райл объясняет, что традиционная пятидневная рабочая неделя устарела.

По его словам, пятидневная рабочая неделя была создана 100 лет назад и больше не соответствует современным реалиям, а четырехдневная неделя дает людям больше свободы для счастливой и насыщенной жизни, оставаясь выгодной для бизнеса.

Сообщается, что внедрение сокращенной недели не только позволяет удержать работников, но и повышает производительность, ведь те же результаты достигаются за меньшее количество часов.

Отрасли, поддерживающие новый подход:

Маркетинг, реклама, PR – 30 компаний

– 30 компаний Благотворительность, социальная помощь – 29 организаций

– 29 организаций Технологии, IT, программное обеспечение – 24 компании

– 24 компании Бизнес, консалтинг, управление – 22 компании

По данным исследования Spark Market Research, 78% британцев в возрасте от 18 до 34 лет считают, что через пять лет четырехдневная рабочая неделя станет стандартом. Кроме того, 65% опрошенных не желают возвращаться к работе в офисе пять дней в неделю.

Молодые люди особенно ценят баланс между работой и личной жизнью, а также подчеркивают важность улучшения психического здоровья.

Несмотря на популярность идеи среди населения, четырехдневная рабочая неделя не получила полной поддержки среди политиков. Хотя некоторые представители Лейбористской партии, например вице-премьер-министр Анджела Рейнер, высказались за реформу, партия до сих пор не закрепила ее как официальную политику.

В то же время в США и других странах традиционные модели работы остаются актуальными. Такие гиганты как Amazon и JPMorgan Chase настаивают на пятидневном графике работы в офисе.

В каких еще странах действует 4-дневная рабочая неделя

В ноябре 2022 года в Бельгии приняли закон, разрешающий четырехдневную рабочую неделю. Согласно данным кадровой компании Acerta, после введения закона доля работников, избравших сокращенный график, выросла на 56,5%. Сотрудники работают по 9,5 часов в день при 38-часовой неделе или по 10 часов, если работают 40 часов в неделю.

Исландия стала одной из первых стран, испытавших четырехдневную рабочую неделю. В период с 2015 по 2019 год было проведено масштабное исследование, в котором приняли участие около 90% рабочих. Результаты показали, что уровень стресса и истощения работников снизился, а баланс между работой и личной жизнью значительно улучшился.

Во Франции четырехдневная неделя пока не закреплена законодательно, но все больше компаний самостоятельно внедряют ее. Это связано с тем, что страна уже более 20 лет имеет 35-часовую рабочую неделю. В настоящее время около 10 тысяч работников во Франции работают всего 4 дня в неделю.

В Литве с 2021 года действует закон, разрешающий родителям маленьких детей работать 32 часа в неделю. Хотя это касается только определенной категории работников, фактически они уже работают по четырехдневному графику.

В Нидерландах средняя продолжительность рабочей недели составляет 29 часов, что является кратчайшим показателем в Европе.

В Дании средняя продолжительность недели – 33 часа. С таким графиком работники могут работать по 8 часов четыре дня в неделю или работать чуть больше полудня в пятницу.

Германия, Испания и Португалия и Финляндия пока проводят эксперименты по новому графику.

Добавим, к 2030 году 41% компаний планируютзначительно сократить штаты и возложить на себя обязанности уволенных на ИИ.