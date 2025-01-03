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Некоторые зарубежные лидеры хотят вернуть в Украину неработающих украинских беженцев – Зеленский
Несколько зарубежных лидеров хотели оставить в своих странах украинских беженцев, которые нашли работу и платят налоги, и одновременно вернуть в Украину получателей социальной помощи. В то же время Украина заинтересована вернуть всех – и работающих, и неработающих, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Единые новости".
"Они сами дифференцировали украинцев. Извините, но так оно и есть – я с ними провожу все эти беседы. Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые не работают – они говорят: вы их заберете", — уточнил президент.
Владимир Зеленский отметил, что эти лидеры и представители иностранных правительств боятся публично озвучивать такую позицию. Он собирается возвращать в Украину всех граждан, независимо от того, нашли ли они работу за границей, получают ли там денежную помощь.
Президент подчеркнул, что просит у партнеров доставить в Украину больше систем ПВО. Когда небо над Украиной будет защищено лучше, он будет готов позвать всех украинских беженцев домой.
По его словам, по завершению горячей фазы войны большое количество людей захочет вернуться. Этому будет способствовать масштабное восстановление Украины, в которое "зальется большая масса денег": бизнеса, из замороженных российских активов, из бюджета, который сократит военные расходы.
"За работой приедут люди. Большие проекты, как восстановление Украины, будут держаться на большом количестве рабочих мест. Желательно, чтобы это были украинцы, я думаю, в первую очередь, это будут украинцы", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.
Если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта
Кроме того, в Германии заявляют, что 65% украинских беженцев не планируют возвращаться домой. В 2023 году большинство украинцев в Германии подчеркивали, что хотят вернуться домой, но сегодня ситуация изменилась и уже большинство переселенцев планируют остаться в стране навсегда. Об этом свидетельствует растущая заинтересованность украинцев в поиске работы, а также увеличение количества беженцев, посещающих курсы немецкого языка.