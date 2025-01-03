Некоторые зарубежные лидеры хотят вернуть в Украину неработающих украинских беженцев – Зеленский

Несколько зарубежных лидеров хотели оставить в своих странах украинских беженцев, которые нашли работу и платят налоги, и одновременно вернуть в Украину получателей социальной помощи. В то же время Украина заинтересована вернуть всех – и работающих, и неработающих, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Единые новости".

"Они сами дифференцировали украинцев. Извините, но так оно и есть – я с ними провожу все эти беседы. Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые не работают – они говорят: вы их заберете", — уточнил президент.

Владимир Зеленский отметил, что эти лидеры и представители иностранных правительств боятся публично озвучивать такую позицию. Он собирается возвращать в Украину всех граждан, независимо от того, нашли ли они работу за границей, получают ли там денежную помощь.

Президент подчеркнул, что просит у партнеров доставить в Украину больше систем ПВО. Когда небо над Украиной будет защищено лучше, он будет готов позвать всех украинских беженцев домой.

Зеленский на интервью "Единым новостям". Источник: Офис президента

По его словам, по завершению горячей фазы войны большое количество людей захочет вернуться. Этому будет способствовать масштабное восстановление Украины, в которое "зальется большая масса денег": бизнеса, из замороженных российских активов, из бюджета, который сократит военные расходы.

"За работой приедут люди. Большие проекты, как восстановление Украины, будут держаться на большом количестве рабочих мест. Желательно, чтобы это были украинцы, я думаю, в первую очередь, это будут украинцы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта

Кроме того, в Германии заявляют, что 65% украинских беженцев не планируют возвращаться домой. В 2023 году большинство украинцев в Германии подчеркивали, что хотят вернуться домой, но сегодня ситуация изменилась и уже большинство переселенцев планируют остаться в стране навсегда. Об этом свидетельствует растущая заинтересованность украинцев в поиске работы, а также увеличение количества беженцев, посещающих курсы немецкого языка.