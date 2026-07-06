На одного безработного — две вакансии: работодателям не хватает 88 тысяч работников

В Украине количество открытых вакансий почти в два раза превышает число зарегистрированных безработных. На конец июня работодатели искали около 235 тысяч работников, тогда как официальный статус безработного имели 93 тысячи украинцев. Таким образом, на одного безработного приходится почти две вакансии, а общий дефицит кадров составляет около 88 тысяч человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий Государственной службы занятости для "РБК-Украина".

Всего на конец июня 2026 услугами Государственной службы занятости пользовались 147 тысяч человек. Из них 93 тысяч имели статус зарегистрированного безработного.

Больше всего соискателей сейчас находится в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Где больше всего вакансий и предложений

В то же время, на "Едином портале вакансий", который объединяет базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по поиску работы, было размещено 235 тысяч вакансий. Таким образом, на одного зарегистрированного безработного сегодня приходится около двух вакансий, а общий дефицит кадров составляет около 88 тысяч работников.

Больше всего предложений работы сосредоточено в следующих регионах:

Киев – почти треть всех вакансий;

Львовская область - 20,9 тысячи;

Днепропетровская область - 17,8 тысячи;

Киевская область - 15,5 тысячи;

Одесская область - 13,7 тысячи;

Харьковская область - 10,5 тысячи.

В службе занятости объясняют, что такой перекос в значительной степени связан с внутренней миграцией населения и релокацией предприятий. Поэтому спрос на работников растет в относительно безопасных регионах страны, тогда как на прифронтовых территориях экономическая активность, напротив, сокращается.

Каких именно работников критически не хватает

Острый кадровый дефицит и голод рынок труда испытывает среди квалифицированных рабочих. По данным Государственной службы занятости, работодатели прежде всего ищут:

электромонтеров,

слесарей,

сантехников,

электриков,

монтеров колеи,

слесарей аварийно-восстановительных работ,

сварщиков,

электрогазосварщиков,

автослесарей,

водителей.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 70% предприятий в Украине столкнулись с дефицитом кадров. Нехватка рабочей силы остается главным препятствием для деятельности украинских предприятий в военное время. Пока кадровый дефицит испытывают рекордные 69% компаний. Это самый высокий показатель за все время проведения ежемесячных исследований.