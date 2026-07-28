Ракеты "Фламинго" в шесть раз дешевле Tomahawk: в Fire Point раскрыли стоимость

Украинская ракета "Фламинго", способная нести более тонны взрывчатки и преодолевать до 1800 км, оказалась значительно дешевле американского аналога Tomahawk. В Fire Point рассказали о стоимости оружия, дальнобойных дронах и новых ракетных разработках.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью The Guardian заявила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех.

Дешевая альтернатива Tomahawk

Украинские дальнобойные крылатые ракеты Фламинго уже использовались для поражения российских военных объектов. По словам генерального директора компании Fire Point Ирины Терех, одна из таких операций была проведена в июне – ракеты применили для атаки на завод военных компонентов в Чебоксарах, расположенный более чем в 950 км от Харькова.

По ее словам, ракета "Фламинго" способна нести до 1150 кг взрывчатого вещества, что позволяет поражать хорошо защищенные объекты, в том числе сооружения с бетонными конструкциями.

Терех отметила, что при выполнении боевых задач фактическая дальность полета ракеты достигала около 1800 км из-за сложной траектории движения. Она назвала такие миссии одними из самых дальних зафиксированных применений крылатых ракет.

Стоимость одной ракеты "Фламинго" составляет чуть менее 600 тысяч долларов. Это примерно в шесть раз дешевле американской крылатой ракеты Tomahawk, цена которой оценивается в около 3,5 млн долларов.

Помимо ракет, компания Fire Point также производит дальнобойные беспилотники. В частности, дроны FP-1 с дальностью полета более 1600 км используются для ударов по менее защищенным объектам российской нефтяной отрасли.

По словам Терех, атаки на нефтеперерабатывающие заводы позволили сократить производство на российских предприятиях примерно на 20% и повлекли за собой проблемы с топливом, в том числе очереди на отдельных автозаправочных станциях.

Стоимость одного FP-1 составляет от 55 тысяч до 75 тысяч долларов.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.

В настоящее время Fire Point расширяет производственные мощности. Компания работает на 83 предприятиях в Украине и имеет один завод в Дании. Общая численность работников возросла до 6 тысяч человек против 3500 в конце прошлого года.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа 2025 года украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Характеристики FP-5, или "Фламинго":