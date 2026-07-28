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Курс валют на 28 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на 27 июля / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, в то же время евро подорожало на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.07.2026 (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,85 грн (+5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро - 51,07 грн (+ 11коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,81 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,61/45,13
Евро 50,75/51,49
Злотый 11,72/11,88

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,45/45,05 50,40/51,40 11,35/11,85
Ощадбанк 44,70/45,05 50,90/51,40
ПУМБ 44,60/45,20 51,00/51,70 11,60/11, 90
Укргазбанк 44,70/45,20 50,80/51,30 11, 30/12,20
Райффайзен 44,69/45,05 50,80/51,45 11,15/12,15

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько