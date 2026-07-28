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Курс валют на 28 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, в то же время евро подорожало на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.07.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,85 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро - 51,07 грн (+ 11коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,81 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,61/45,13
|Евро
|50,75/51,49
|Злотый
|11,72/11,88
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|50,40/51,40
|11,35/11,85
|Ощадбанк
|44,70/45,05
|50,90/51,40
|ПУМБ
|44,60/45,20
|51,00/51,70
|11,60/11, 90
|Укргазбанк
|44,70/45,20
|50,80/51,30
|11, 30/12,20
|Райффайзен
|44,69/45,05
|50,80/51,45
|11,15/12,15
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.