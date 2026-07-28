Потери врага по состоянию на 28 июля 2026 г – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1616 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 442 140 человек.

Потери России в войне на 28 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 июля потеряла:

личного состава – около 1 442 140 (+1 560) человек;

танков – 12 226 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 038 (+6) ед;

артиллерийских систем – 46 902 (+71) ед;

РСЗО – 1 970 (+1) ед.;

средств ПВО – 1519 (+0) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2054 (+16) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 431 310 (+1 755) ед;

крылатых ракет – 4 950 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 126 850 (+548) ед;

специальной техники – 4 476 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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