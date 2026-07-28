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Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

Продолжается 1616-й день полномасштабной войны в Украине
Продолжается 1616-й день полномасштабной войны в Украине / Генштаб ВСУ

Продолжается 1616-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10600 дронов-камикадзе и осуществил 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления БПЛА, 10 районов сосредоточения живой силы и один пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений с противником, агрессор совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе две из реактивных систем залпового огня.

Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Петро-Ивановка, Избицкое, Анискино, Ивашкино, Симиновка и в районе Волчанска.

Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Купянском направлении произошло шесть атак врага в сторону Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробышева, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки и Новомихайловки.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Свободного, Нового Шахового.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачне, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Александрограда и в районе Солодкого.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Косовцево, Староукраинка, Цветково, Луговское и Чаривне.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться в сторону Приморского.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько