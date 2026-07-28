Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2026 года

Продолжается 1616-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10600 дронов-камикадзе и осуществил 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления БПЛА, 10 районов сосредоточения живой силы и один пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений с противником, агрессор совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе две из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Петро-Ивановка, Избицкое, Анискино, Ивашкино, Симиновка и в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак врага в сторону Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробышева, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки и Новомихайловки.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Свободного, Нового Шахового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачне, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Александрограда и в районе Солодкого.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Косовцево, Староукраинка, Цветково, Луговское и Чаривне.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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