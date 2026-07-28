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Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

Триває 1616-й день повномасштабної війни в Україні
Триває 1616-й день повномасштабної війни в Україні / Генштаб ЗСУ

Триває 1616-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів-камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління БпЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Симинівка та в районі Вовчанська.

Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак ворога в бік Богуславки, Куп’янська, Петропавлівки та в районі Западного.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки й Новомихайлівки.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Лугівське й Чарівне.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Приморського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько