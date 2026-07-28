Українська дронова індустрія випереджає США на мільйони безпілотників - Пентагон

У Пентагоні визнали, що США поки суттєво поступаються Україні у виробництві FPV-дронів. За оцінками американської сторони, українська промисловість цьогоріч випустить до семи мільйонів безпілотників, тоді як американська програма Drone Dominance передбачає закупівлю менш ніж 200 тисяч апаратів до початку 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю Reuters заявив заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій (Defense Innovation Unit) Пентагону Тревіс Метц.

США відстають від Укра їни у виробницт ві FPV-дронів

Метц пояснив, що головне завдання США зараз - не досягти рекордних обсягів виробництва, а фактично створити індустрію з нуля.

"Найважчий етап - перейти від нуля до перших 200 тисяч дронів. Коли виробнича база буде сформована, нарощувати масштаби стане значно простіше", — зазначив він.

Водночас посадовець визнав, що нові вимоги Міністерства оборони США фактично ускладнили швидке розширення виробництва. Відтепер військові безпілотники повинні комплектуватися деталями американського виробництва.

Оновлені правила, оприлюднені Пентагоном 23 липня, передбачають поступовий перехід до повністю національного ланцюга постачання для малих безпілотних авіаційних систем.

Однак реалізація цього плану стикається з низкою труднощів. За словами Метца, особливо гостро США відчувають дефіцит окремих високотехнологічних компонентів, зокрема напівпровідників, що залишається проблемою не лише для безпілотної галузі.

Черговим етапом розвитку американської програми стане випробування Gauntlet II, яке відбудеться у серпні на військовій базі Форт-Карсон у штаті Колорадо. Участь у ньому візьмуть 19 компаній.

Однією з ключових вимог стане повна відмова від заборонених китайських комплектуючих, зокрема безколекторних електродвигунів та акумуляторних батарей.

Метц зауважив, що виконувати такі вимоги стає дедалі складніше, адже значна частина дронів, закуплених на попередньому етапі програми, імовірно, все ще використовувала китайські двигуни.

Попри нинішнє відставання, він упевнений, що США зможуть створити конкурентну галузь виробництва безпілотників.

"Я не бачу жодних причин, чому ми не можемо стати світовими лідерами й у цьому напрямку", — наголосив представник Пентагону.

До участі у випробуваннях Gauntlet II також запросили шість українських виробників безпілотників. Усі вони вже створили або працюють над створенням спільних підприємств із американськими компаніями.

Зокрема, українська F-Drones співпрацює з компанією Ukrainian Defense Drones, яка відкрила виробничий майданчик в Огайо, а виробник General Cherry домовився про створення спільного підприємства з американською Wilcox Industries.

За словами Метца, локалізація виробництва у США є обов'язковою умовою для українських компаній, які хочуть отримувати майбутні контракти Пентагону. Такий підхід має допомогти американській оборонній промисловості інтегрувати український досвід, здобутий під час війни, у власне виробництво та водночас зменшити залежність від імпортних комплектуючих.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка створює основу для нового етапу оборонної співпраці у сфері безпілотних технологій. Домовленість передбачає можливість експорту українських бойових дронів до США для військових випробувань та оцінки.