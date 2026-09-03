На Apple подали в суд в Лондоне из-за правил App Store: требуют $2,7 млрд

Против компании Apple подали иск в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне от имени разработчиков приложений. Они обвиняют компанию в злоупотреблении монопольным положением. По их мнению, правила отслеживания данных Apple создали несправедливые ограничения для конкурентов.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Суть претензий разработчиков

Причиной скандала стала функция "Прозрачность отслеживания приложений", которую Apple запустила еще в 2021 году.

Она заставляет все программы запрашивать у пользователя разрешение на слежку за его действиями в интернете.

Юристы и представительница истцов Энн Поуп утверждают, что Apple создала более жесткие требования для сторонних разработчиков, чем для собственных сервисов, чем предпочла собственную рекламную экосистему и нанесла ущерб бизнесу.

Позиция Apple

Apple настаивает, что функция предназначена для защиты конфиденциальности пользователей. Тем не менее, инструмент вызвал волну расследований в Европе.

В Германии антимонопольное ведомство уже обвинило компанию в злоупотреблении властью после жалоб Meta, рекламодателей и издателей.

Напомним, Apple вернула статус самой дорогой компании мира. Техногигант обошел корпорацию Nvidia на фоне коррекции рынка микрочипов и сдержанной инвестиционной политики Apple по собственным затратам на инфраструктуру ИИ.