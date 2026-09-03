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Зерновий термінал американської компанії пошкоджено в Одесі внаслідок атаки РФ

Ворожі дрони пошкодили портовий термінал американської ADM в Одесі
Ворожі дрони пошкодили портовий термінал американської ADM в Одесі/Latifundist

У порту Одеси внаслідок дронової атаки пошкоджено зерновий термінал “Укрелеваторпром”, що належить американській агропромисловій корпорації ADM (Archer Daniels Midland).

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

У компанії наразі оцінюють ситуацію та визначають подальші кроки. Усі працівники ADM залишилися неушкодженими.

Деталі щодо масштабів руйнувань та можливого впливу атаки на подальшу роботу комплексу компанія поки не розкриває.

Що відомо про об'єкт

За даними Карти елеваторів, виробнича діяльність "Укрелеваторпрому" зосереджена на двох промислових майданчиках:

  • Перший майданчик: включає станції розвантаження вагонів (СРВ-1 та СРВ-2), транспортне обладнання, суднонавантажувальну машину та 28 силосів трьох черг місткістю по 6 тис. тонн кожен.
  • Другий майданчик: оснащений станцією розвантаження автотранспорту на дві смуги руху, транспортним обладнанням і 10 силосами місткістю по 4,2 тис. тонн.

В лютому 2022 року ADM була вимушена зупинити діяльність свого портового терміналу в Одесі.

З початком роботи "зернового коридору" термінал ADM відновив свою діяльність - з липня по грудень 2022 року компанія експортувала понад 1 млн тонн зернових та олійних культур.

Раніше компанія Archer Daniels Midland (ADM), офіційно підтвердила призупинення роботи свого олійноекстракційного заводу в Чорноморську. Підприємство зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки дрона 26 квітня 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб

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