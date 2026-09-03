Зерновой терминал американской компании поврежден в Одессе в результате атаки РФ

В порту Одессы в результате дроновой атаки поврежден зерновой терминал "Укрелеваторпром", принадлежащий американской агропромышленной корпорации ADM (Archer Daniels Midland).

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

В компании сейчас оценивают ситуацию и определяют дальнейшие шаги. Все сотрудники ADM остались невредимыми.

Детали о масштабах разрушений и возможном влиянии атаки на дальнейшую работу комплекса компания пока не раскрывает.

Что известно об объекте

По данным Карты элеваторов, производственная деятельность "Укрелеваторпрома" сосредоточена на двух промышленных площадках:

Первая площадка включает станции разгрузки вагонов (СРВ-1 и СРВ-2), транспортное оборудование, судопогрузочную машину и 28 силосов трех очередей вместимостью по 6 тыс. тонн каждый.

включает станции разгрузки вагонов (СРВ-1 и СРВ-2), транспортное оборудование, судопогрузочную машину и 28 силосов трех очередей вместимостью по 6 тыс. тонн каждый. Вторая площадка: оснащена станцией разгрузки автотранспорта на две полосы движения, транспортным оборудованием и 10 силосами вместимостью по 4,2 тыс. тонн.

В феврале 2022 года ADM была вынуждена остановить деятельность своего портового терминала в Одессе.

С началом работы "зернового коридора" терминал ADM возобновил свою деятельность - с июля по декабрь 2022 года компания экспортировала более 1 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Ранее компания Archer Daniels Midland (ADM), официально подтвердила приостановку работы своего маслоэкстракционного завода в Черноморске. Предприятие получило повреждения в результате российской атаки дрона 26 апреля 2026 года.