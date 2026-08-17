РФ нанесла ракетный удар по элеватору известного агрохолдинга: предприятие полностью остановило работу

Россия нанесла ракетный удар по элеватору агрохолдинга Ukrlandfarming в Сумской области, пострадал сотрудник компании, предприятие полностью остановило работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Уничтожены значительные запасы зерна, повреждены производственные помещения и оборудование.

При обстреле ранения получил один работник предприятия. Ему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Компания вынуждена прекратить деятельность этого элеваторного комплекса из-за значительных последствий атаки.

На месте попадания продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштабов потерь зерна и повреждений производственных зданий и оборудования.

Фото: Ukrlandfarming

В Ukrlandfarming заявили, что после начала полномасштабной войны ее элеваторы и другие аграрные объекты неоднократно терпели удары в Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

О Ukrlandfarming

"Укрлендфарминг" является одним из самых крупных агрохолдингов в Евразии. Выращивает зерновые, крупный рогатый скот, заботится о дистрибуции техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард", чьи акции в ходе IPO были выведены на Лондонскую фондовую биржу в 2010 году, является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк .

До войны в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного толка, поголовье КРС составило 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем к 2014 году.

"Укрлендфарминг" владел крупнейшей в Европе птицефабрикой "Чернобаевская" (Херсонская область), где из-за вторжения РФ погибли 4,5 миллиона голов птицы, было уничтожено имущество и коммуникации, а оборудование вывезено оккупантами на территорию РФ.

После деоккупации группа компаний "Укрлендфарминг" возобновила работу комплекса.

3 июля 2026 г. Россия уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы "Чернобаевская" в Херсонской области. По предприятию были нанесены удары управляемыми авиационными бомбами.

Также российская армия уничтожила ряд птицефабрик "Укрлендфарминг" в других регионах: разрушены, разграблены или существенно пострадали из-за обстрелов птицефабрики в Николаевской, Киевской и Донецкой областях (в частности, птицефабрики "Донецкая", а также в Волновахе и Бахмуте).

Потерял холдинг и 160 тысяч гектаров пахотной земли, были уничтожены и разграблены его региональные базы и элеваторы в Киевской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях. Общий ущерб от агрессии РФ оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов.