РФ завдала ракетного удару по елеватору відомого агрохолдингу: підприємство повністю зупинило роботу

Росія завдала ракетного удару по елеватору агрохолдингу Ukrlandfarming у Сумській області, постраждав співробітник компанії, підприємство повністю зупинило роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що знищено значні запаси зерна, пошкоджено виробничі приміщення та обладнання.

Під час обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі він госпіталізований і знаходиться під наглядом лікарів.

Компанія змушена припинити діяльність цього елеваторного комплексу через значні наслідки атаки.

На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів втрат зерна і пошкоджень виробничих будівель і обладнання.

Фото: Ukrlandfarming

В Ukrlandfarming заявили, що після початку повномасштабної війни її елеватори та інші аграрні об'єкти неодноразово зазнавали ударів у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Про Ukrlandfarming

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів в Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, опікується дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до нього, чиї акції в ході IPO були виведені на Лондонську фондову біржу в 2010 році, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

До війни до складу агрохолдингу входило 24 елеватори загальною потужністю зберігання 3 млн тонн, насіннєві заводи, до 23 птахофабрик, вісім комбікормових виробництв. Група компаній мала понад 40 ферм молочного та м'ясного спрямування, поголів'я ВРХ становило 40 тис. голів, а земельний банк – 470 тис. га, що на 170 тис. га менше, ніж до 2014 року.

"Укрлендфармінг" володів найбільшої в Європі птахофабрикою "Чорнобаївська" (Херсонська область), де через вторгнення РФ загинули 4,5 мільйона голів птиці, було знищено майно і комунікації, а обладнання вивезене окупантами на територію РФ.

Після деокупації група компаній "Укрлендфармінг" відновила роботу комплексу.

3 липня 2026 року Росія знищила одну з найбільших птахофабрик Європи "Чорнобаївська" у Херсонській області. По підприємству було завдано ударів керованими авіаційними бомбами.

Також російська армія знищила низку птахофабрик "Укрлендфармінг" в інших регіонах: зруйновані, розграбовані або суттєво постраждали через обстріли птахофабрики у Миколаївській, Київській та Донецькій областях (зокрема, птахофабрики "Донецька", а також у Волновасі та Бахмуті).

Втратив холдинг і 160 тисяч га орної землі, були знищені та розграбовані його регіональні бази та елеватори у Київській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Харківській областях. Загальні збитки від агресії РФ оцінюються приблизно в 1,2 мільярда доларів.