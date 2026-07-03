Росія знищила найбільшу птахофабрику Європи

Росія знищила одну з найбільших птахофабрик Європи "Чорнобаївська" у Херсонській області. По підприємству було завдано ударів керованими авіаційними бомбами. Після атаки спалахнула масштабна пожежа.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба групи компаній "Укрлендфармінг", до якої входить підприємство.

Зазначається, що російські війська здійснили черговий акт терору проти продовольчої інфраструктури України.

В компанії зазначили, що вогнем та вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань.

Про птахофабрику "Чорнобаївська"

Птахофабрика "Чорнобаївська" – один із найсучасніших та найбільших об'єктів птахівництва не лише в Україні, а й у Європі. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю для російських загарбників.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсонщини птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована армією РФ. Через неможливість підвезення кормів та обслуговування загинуло 4,7 млн курей.

Під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру.

Після деокупації група компаній "Укрлендфармінг" відновила роботу комплексу.

Також російська армія знищила низку птахофабрик "Укрлендфармінг" в інших регіонах: зруйновані, розграбовані або суттєво постраждали через обстріли птахофабрики у Миколаївській, Київській та Донецькій областях (зокрема, птахофабрики "Донецька", а також у Волновасі та Бахмуті).

Втратив холдинг і 160 тисяч га орної землі, були знищені та розграбовані його регіональні бази та елеватори у Київській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Харківській областях. В компанії зазначають, що по її елеваторам компанії також неодноразово ворог наносив ракетні удари. Загальні ж збитки від агресії РФ оцінюються приблизно в 1,2 мільярда доларів.