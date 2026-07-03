Россия уничтожила крупнейшую птицефабрику Европы

Россия уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы "Чернобаевская" в Херсонской области. По предприятию были нанесены удары управляемыми авиационными бомбами. После атаки вспыхнул масштабный пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Укрлендфарминг", в которую входит предприятие.

Отмечается, что российские войска совершили очередной акт террора против продовольственной инфраструктуры Украины.

В компании отметили, что огнем и взрывами разрушена значительная часть производственного комплекса. Сейчас на месте работают экстренные службы, ликвидация последствий атаки и фиксация масштабов разрушений.

О птицефабрике "Чернобаевская"

Птицефабрика "Чернобаевская" – один из самых современных и крупнейших объектов птицеводства не только в Украине, но и в Европе. Предприятие уже не раз становилось целью для российских захватчиков.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину во время оккупации Херсонщины птицефабрика была полностью обесточена и заблокирована армией РФ. Из - за невозможности подвоза кормов и обслуживания погибло 4,7 млн кур .

Во время оккупации российские военные полностью разграбили предприятие, вывезли оборудование, автотехнику и разрушили инфраструктуру.

После деоккупации группа компаний "Укрлендфарминг" возобновила работу комплекса.

Также российская армия уничтожила ряд птицефабрик "Укрлендфарминг" в других регионах: разрушены, разграблены или существенно пострадали из-за обстрелов птицефабрики в Николаевской, Киевской и Донецкой областях (в частности, птицефабрики "Донецкая", а также в Волновахе и Бахмуте).

Потерял холдинг и 160 тысяч гектаров пахотной земли, были уничтожены и разграблены его региональные базы и элеваторы в Киевской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях. В компании отмечают, что по ее элеваторам также неоднократно враг наносил ракетные удары. Общий же ущерб от агрессии РФ оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов.