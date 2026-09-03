Збитки Okwine та Wine Hunters від російських атак вже перевищили 600 млн грн

Збитки мережі виномаркетів Okwine та компанії Wine Hunters після двох російських обстрілів складів вже перевищили 600 млн грн. Остаточну суму ще не визначили, оскільки триває оцінка знищеного товару та витрат на зміну логістики.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Що відомо про збитки

"Станом на зараз ми ще не можемо оцінити всі збитки — знищений товар і витрати на перебудову логістики. Але вже точно можемо сказати: збитки перевищують 600 000 000 грн", — зазначили в Okwine.

Йдеться про наслідки двох російських обстрілів. Компанія повідомила, що оцінка втрат ще триває. Частина збитків пов'язана зі знищеним товаром. Також компанія враховує витрати, пов'язані зі змінами в логістиці.

При цьому команда компанії зосереджена не лише на фінансових питаннях, а й на тому, щоб усі маркети мережі, HoReCa та ритейл-партнери отримували свої поставки вчасно, без затримок.

Обстріли сладів Okwine та Wine Hunters

Внаслідок російської атаки вніч з 1 на 2 число було удруге зруйновано новий центральний склад мережі виномаркетів Okwine та компанії-дистриб'ютора Wine Hunters.

Зруйнований склад мережі виномаркетів Okwine / Скриншот відео

Після першої атаки компанія почала відновлювати склад, завозити нові товари та планувати роботу. Повторний удар спричинив нові руйнування.

"Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє, тому описати емоції, які відчуваємо сьогодні, одним немає ні сил, ні можливості, ні часу", — зазначили в Okwine.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергового масованого обстрілу Києва російська ракета влучила в центральний логістичний комплекс мережі виномаркетів OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.