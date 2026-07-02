Росіяни знищили у Києві центральний склад відомої мережі виномаркетів

У ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергового масованого обстрілу Києва російська ракета влучила в центральний логістичний комплекс мережі виномаркетів OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у OKWINE.

"Це — один із найважчих днів для нашої команди. Ми переживаємо цей удар, але вже беремося до роботи та складаємо план, як оговтатися та стати на ноги", - зазначии у компанії.

На території зруйнованого логістичного хабу наразі продовжують ліквідацію наслідків атаки підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Через триваючі пошуково-рятувальні роботи менеджмент компанії поки не може повністю оцінити точний обсяг фінансових та матеріальних збитків.

Попри знищення головного розподільчого центру, компанія не згортає комерційну діяльність.

Усі виномаркети мережі OKWINE продовжують обслуговувати клієнтів у звичному режимі.

Атака на Київ 2 липня

Нагадаємо, 2 липня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Зокрема у Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Під час атаки у ніч на 2 липня росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo у Києві. Попри втрату складу, команда заявила про намір продовжувати роботу та відновити діяльність.

Було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics. Цей об'єкт був ключовим логістичним партнером видавництва BookChef. Через руйнування компанія втратила більшу частину своєї продукції — орієнтовно 800 тисяч примірників книг.

Такод значних руйнувань зазнав офісно-складський комплекс компанії ERC – одного з найбільших ІТ-дистриб’юторів країни та члена Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ).