Россияне уничтожили в Киеве центральный склад известной сети виномаркетов

В ночь на 2 июля 2026 года в результате очередного массированного обстрела Киева российская ракета попала в центральный логистический комплекс сети виномаркетов OKWINE и компании-дистрибьютора Wine Hunters.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в OKWINE.

"Это один из самых тяжелых дней для нашей команды. Мы переживаем этот удар, но уже приступаем к работе и составляем план, как оправиться и стать на ноги", - отметили в компании.

На территории разрушенного логистического хаба продолжают ликвидацию последствий атаки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Из-за продолжающихся поисково-спасательных работ менеджмент компании пока не может полностью оценить точный объем финансового и материального ущерба.

Несмотря на уничтожение главного распределительного центра, компания не сворачивает коммерческую деятельность.

Все виномаркеты сети OKWINE продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме.

Атака на Киев 2 июля

Напомним, 2 июля российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, в Киеве в результате российских обстрелов повреждено более 20 жилых домов.

Во время атаки в ночь на 2 июля россияне уничтожили состав известной сети магазинов техники и электроники Moyo в Киеве. Несмотря на потерю состава, команда заявила о намерении продолжать работу и возобновить деятельность.

Был полностью разрушен центральный состав логистического комплекса Denka Logistics. Этот объект являлся ключевым логистическим партнером издательства BookChef. Из-за разрушения компания потеряла большую часть своей продукции – ориентировочно 800 тысяч экземпляров книг.

Такод значительных разрушений потерпел офисно-складской комплекс компании ERC – одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов страны и члена Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).