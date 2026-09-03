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Ущерб Okwine и Wine Hunters от российских атак уже превысил 600 млн грн
Убытки сети виномаркетов Okwine и компании Wine Hunters после двух российских обстрелов складов уже превысили 600 млн грн. Окончательную сумму еще не определили, поскольку идет оценка уничтоженного товара и затрат на изменение логистики.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.
Что известно об убытках
"По состоянию на сегодняшний день мы еще не можем оценить все убытки — уничтоженный товар и расходы на перестройку логистики. Но уж точно можем сказать: убытки превышают 600 000 000 грн", — отметили в Okwine.
Речь идет о последствиях двух российских обстрелов. Компания сообщила, что оценка потерь еще продолжается. Часть ущерба связана с уничтоженным товаром. Также компания учитывает издержки, связанные с изменениями в логистике.
При этом команда компании сосредоточена не только на финансовых вопросах, но и на том, чтобы все маркеты сети HoReCa и ритейл-партнеры получали свои поставки вовремя, без задержек.
Обстрелы складов Okwine и Wine Hunters
В результате российской атаки в ночь с 1 на 2 число был вторично разрушен новый центральный склад сети виномаркетов Okwine и компании-дистрибьютора Wine Hunters.
После первой атаки, компания начала восстанавливать склад, завозить новые товары и планировать работу. Повторный удар нанес новые разрушения.
"Мы только чуть-чуть начали приходить в себя после первого попадания, завозить новинки и хоть немного, хотя бы на неделю, но планировать будущее, поэтому описать эмоции, которые испытываем сегодня, одним нет ни сил, ни возможности, ни времени", — отметили в Okwine.
Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередного массированного обстрела Киева российская ракета попала в центральный логистический комплекс сети виномаркетов OKWINE и компании-дистрибьютора Wine Hunters.