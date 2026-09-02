Второй раз за два месяца: российская атака уничтожила центральный склад сети Okwine и Wine Hunters

В результате российской атаки в ночь с 1 на 2 число был вторично разрушен новый центральный склад сети виномаркетов Okwine и компании-дистрибьютора Wine Hunters. Среди работников команды пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

После первой атаки компания начала возобновлять работу склада, в частности, завозить новые товары и планировать дальнейшую работу. Второй удар привел к новым разрушениям.

"Мы только чуть-чуть начали приходить в себя после первого попадания, завозить новинки и хоть немного, хотя бы на неделю, но планировать будущее, поэтому описать эмоции, которые испытываем сегодня, одним нет ни сил, ни возможности, ни времени", — отметили в Okwine.

Информацию о масштабах повреждений, стоимости уничтоженного имущества и дальнейших планах работы компания в сообщении не привела.

Об Okwine и Wine Hunters

Okwine – это одна из крупнейших специализированных сетей виномаркетов в Украине (формат «магазин у дома»), основанная в 2012 году. В сети насчитывается более 200 магазинов во многих городах страны, где работают профессиональные сомелье.

Wine Hunters – это компания-импортер и дистрибьютор алкогольных напитков и продуктов питания, которая поставляет эксклюзивные и качественные бренды на украинский рынок. Компании тесно сотрудничают и формируют единую виновную экосистему (в частности, вместе проводят события, развивают проекты и образовательные инициативы).

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередного массированного обстрела Киева российская ракета попала в центральный логистический комплекс сети виномаркетов OKWINE и компании-дистрибьютора Wine Hunters.