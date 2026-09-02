Вдруге за два місяці: російська атака знищила центральний склад мережі Okwine та Wine Hunters

Внаслідок російської атаки вніч з 1 на 2 число було удруге зруйновано новий центральний склад мережі виномаркетів Okwine та компанії-дистриб'ютора Wine Hunters. Серед працівників команди постраждалих немає.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Після першої атаки компанія почала відновлювати роботу складу, зокрема завозити нові товари та планувати подальшу роботу. Другий удар призвів до нових руйнувань.

"Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє, тому описати емоції, які відчуваємо сьогодні, одним немає ні сил, ні можливості, ні часу", — зазначили в Okwine.

Інформацію про масштаби пошкоджень, вартість знищеного майна та подальші плани роботи компанія у повідомленні не навела.

Про Okwine та Wine Hunters

Okwine — це одна з найбільших спеціалізованих мереж виномаркетів в Україні (формат «магазин біля дому»), заснована у 2012 році. Мережа налічує понад 200 магазинів у багатьох містах країни, де працюють професійні сомельє.

Wine Hunters — це компанія-імпортер та дистриб'ютор алкогольних напоїв і продуктів харчування, яка постачає ексклюзивні та якісні бренди на український ринок. Компанії тісно співпрацюють та формують єдину винну екосистему (зокрема, разом проводять події, розвивають проєкти та освітні ініціативи).

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергового масованого обстрілу Києва російська ракета влучила в центральний логістичний комплекс мережі виномаркетів OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.