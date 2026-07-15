РФ атаковала терминал Kernel по перевалке подсолнечного масла в Одесской области

14 июля российская армия атаковала терминал Kernel по перевалке подсолнечного масла в Одесской области. В результате удара возник масштабный пожар, повредивший около 25 000 тонн продукции, принадлежавшей агрохолдингу и американской компании, хранившей свое масло на этом активе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Kernel.

Отмечается, что в результате удара повреждена половина емкостей для хранения подсолнечного масла и инфраструктура терминала.

Огонь повредил около 25 000 тонн продукции, принадлежавшей Kernel и американской компании, хранившей свое масло на этом активе.

Слаженная работа команды портовых предприятий Kernel , подразделений ГСЧС и помощь соседних терминалов позволили локализовать и ликвидировать пожар в максимально сжатые сроки — за 12 часов. Специалисты предотвратили утечку подсолнечного масла в акваторию моря.

Пострадавших среди работников нет.

В настоящее время компания ликвидирует последствия атаки и оценивает масштабы нанесенного ущерба.

"Целенаправленные удары по украинской портовой инфраструктуре - это атаки не только на украинский бизнес. Они подрывают глобальную продовольственную безопасность и стабильность мировых поставок продовольствия", - отметили в Kernel.

Напомним, в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля 2026 года был массирован атакован порт Черноморска в Одесской области, в результате чего портовые активы агрохолдинга Kernel также получили тяжелые удары. Атаки привели к значительным разрушениям и вынужденной приостановке работы терминалов.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

По итогам 2025 года Kernel уплатил в бюджеты 5,7 млрд грн налогов и сборов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков в аграрном секторе. Из этой суммы около 2,4 млрд грн поступило в местные бюджеты, почти 2,1 млрд грн – в государственный бюджет, еще 1,2 млрд грн составил единый социальный взнос.