Україна отримала $60 млн від Японії на освітній проєкт Світового банку

До загального фонду державного бюджету України надійшло 60 мільйонів доларів США в межах проєкту Світового банку "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Фінансування забезпечене кредитними гарантіями уряду Японії через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Кошти надійшли після того, як Світовий банк офіційно підтвердив виконання Україною необхідних реформ та індикаторів, прив'язаних до виплат (DLI). Зокрема, українська сторона виконала вимогу щодо оновлення критеріїв виділення субвенцій регіонам на закупівлю шкільних автобусів та облаштування безпечних укриттів у закладах освіти.

Фінансові параметри програми LEARN

Отримані кошти входять до ширшого пакета підтримки освітньої сфери:

Частина позики МБРР: транш є складовою третього додаткового фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 286 млн доларів під японські гарантії (угоду підписали в червні 2026 року);

Загальний бюджет: сукупне фінансування програми LEARN становить 520 млн доларів США;

Мета проєкту: фінансування спрямовують на поліпшення умов викладання і навчання під час війни та посилення управлінської спроможності, а головним виконавцем програми виступає Міністерство освіти і науки.

Нагадаємо, Японія спрямувала Україні $850 млн бюджетної підтримки у 2026 році. Загальний обсяг прямої фінансової допомоги від Токіо з початку повномасштабного вторгнення перевищив 9,8 млрд доларів.