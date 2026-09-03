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Украина получила $60 млн от Японии на образовательный проект Всемирного банка

Флаги Японии и Украины
Украина получила $60 млн от Японии на образовательный проект Всемирного банка

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 60 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN). Финансирование обеспечено кредитными гарантиями правительства Японии через целевой фонд ADVANCE Ukraine.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Денежные средства поступили после того, как Всемирный банк официально подтвердил выполнение Украиной необходимых реформ и индикаторов, привязанных к выплатам (DLI). В частности, украинская сторона выполнила требование обновить критерии выделения субвенций регионам на закупку школьных автобусов и обустройство безопасных укрытий в учебных заведениях.

Финансовые параметры программы LEARN

Полученные средства входят в более широкий пакет поддержки образовательной сферы:

  • Часть ссуды МБРР: транш является составной частью третьего дополнительного финансирования от Международного банка реконструкции и развития объемом 286 млн долларов под японские гарантии (соглашение подписали в июне 2026 года);
  • Общий бюджет: совокупное финансирование программы LEARN составляет 520 млн. долларов США;
  • Цель проекта: финансирование направлено на улучшение условий преподавания и обучения во время войны и усиление управленческой способности, а главным исполнителем программы выступает Министерство образования и науки.

Напомним, Япония направила Украине $850 млн бюджетной поддержки в 2026 году. Общий объем прямой финансовой помощи от Токио с начала полномасштабного вторжения превысил 9,8 млрд. долларов.

Автор:
Максим Кольц

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