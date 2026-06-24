Украина и Япония запустили цифровую инициативу для ИТ-бизнеса: какие общие проекты в приоритете

Украина и Япония приступают к новому этапу технологического партнерства. Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о создании Japan-Ukraine Digital Tech Cooperation Initiative.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Мы запускаем пространство, где технологические бизнесы обеих стран будут обмениваться экспертизой, заключать контракты и масштабировать цифровые решения на глобальный уровень", - отметил и.о. о. м инистра цифровой трансформации Александр Борняков.

Новая платформа поможет запускать совместные проекты в области цифровых инноваций, привлекать инвестиции и развивать системное партнерство между бизнесом и государственными органами обеих стран.

В список приоритетных технологических направлений вошли:

искусственный интеллект;

роботизация и робототехника;

киберзащита;

беспилотные системы;

развитие цифровой инфраструктуры и ИТ-индустрии.

"Мы надеемся на дальнейшее углубление партнерства между Японией и Украиной в цифровой сфере и совместную работу по восстановлению Украины и обеспечению ее экономического роста", - сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Кенджи Ямада.

Как отметили в украинском ведомстве, инициатива закрепляет намерения развивать технологическое партнерство и открывает новые возможности для масштабирования бизнеса обеих стран.

Ранее сообщалось, что Украина и Швейцария переходят к системному долгосрочному сотрудничеству в инновациях и развитии искусственного интеллекта. Стратегический курс рассчитан на ближайшие 10–12 лет.