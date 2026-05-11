Цифровая независимость: Украина и Швейцария усиливают сотрудничество в сфере ИТ и искусственного интеллекта

Украина и Швейцария переходят к системному долгосрочному сотрудничеству в инновациях и развитии искусственного интеллекта. Стратегический курс рассчитан на ближайшие 10-12 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Т. у. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков и делегат Федерального совета Швейцарии Жак Гербер согласовали общий план действий, охватывающий развитие цифровой независимости и управление данными.

Ключевые направления сотрудничества

Партнерство сосредоточено на нескольких стратегических векторах:

развитие локальных решений в области кибербезопасности, облачных технологий и искусственного интеллекта;

создание цифровых сервисов вместе со швейцарскими учреждениями для украинского и европейского рынка;

введение алгоритмов ИИ на основе зашифрованного доступа, что делает невозможным утечка персональных данных;

разработка новых финансовых моделей для "Дії" с целью привлечения средств в бюджет через сервисы для бизнеса.

Принципы работы будущих ИИ-сервисов будут идентичны работе приложения "Дія". Данные не будут храниться централизованно, а взаимодействие будет происходить исключительно через реестры. Государство официально исключает идею продажи или коммерциализации государственных данных.

Приоритеты и будущие мероприятия

Министерство цифровой трансформации фокусирует усилия развития цифровой экономики, телекоммуникаций и автоматизации местного самоуправления для ликвидации бумажной бюрократии.

Для привлечения европейских инвестиций и бизнеса команды готовят масштабное технологическое мероприятие в Швейцарии, запланированное на осень 2026 года. Событие объединит политические дискуссии и практические воркшопы по управлению данными и развитию цифровых экосистем.

Напомним, что Минэкономики Украины и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) начинают третий этап конкурса инвестиционных проектов. Общий бюджет грантовой поддержки составляет 50 млн. швейцарских франков. Проекты конкурса охватывают ряд направлений, в том числе сектор ИТ .