Цифрова незалежність: Україна та Швейцарія посилюють співпрацю у сфері ІТ та штучного інтелекту

Україна та Швейцарія переходять до системної довгострокової співпраці в інноваціях та розвитку штучного інтелекту. Стратегічний курс розрахований на найближчі 10-12 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков та делегат Федеральної ради Швейцарії Жак Гербер узгодили спільний план дій, що охоплює розвиток цифрової незалежності та управління даними.

Ключові напрямки співпраці

Партнерство зосереджене на кількох стратегічних векторах:

розвиток локальних рішень у сферах кібербезпеки, хмарних технологій та штучного інтелекту;

створення цифрових сервісів разом із швейцарськими установами для українського та європейського ринків;

запровадження алгоритмів ШІ на основі зашифрованого доступу, що унеможливлює витік персональних даних;

розробка нових фінансових моделей для "Дії" з метою залучення коштів до бюджету через сервіси для бізнесу.

Принципи роботи майбутніх ШІ-сервісів будуть ідентичні роботі застосунку "Дія". Дані не зберігатимуться централізовано, а взаємодія відбуватиметься винятково через реєстри. Держава офіційно відкидає ідею продажу чи комерціалізації державних даних.

Пріоритети та майбутні заходи

Міністерство цифрової трансформації фокусує зусилля на розвитку цифрової економіки, телекомунікацій та автоматизації місцевого самоврядування для ліквідації паперової бюрократії.

Для залучення європейських інвестицій та бізнесу команди готують масштабний технологічний захід у Швейцарії, запланований на осінь 2026 року. Подія об’єднає політичні дискусії та практичні воркшопи з управління даними та розбудови цифрових екосистем.

Нагадаємо, Мінекономіки України та Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) розпочинають третій етап конкурсу інвестиційних проєктів. Загальний бюджет грантової підтримки становить 50 млн швейцарських франків. Проєкти конкурсу охоплюють низку напрямків, зокрема й сектор ІТ.