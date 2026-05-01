Будівництво, ІТ, агробізнес: Швейцарія виділить 50 млн франків на проєкти відновлення України

Мінекономіки України та Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) розпочинають третій етап конкурсу інвестиційних проєктів. Загальний бюджет грантової підтримки становить 50 млн швейцарських франків. Проєкти конкурсу охоплюють низку напрямків, зокрема: будівництво, відновлювану енергетику, промислове виробництво, агробізнес, ІТ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідний Меморандум 30 квітня підписали міністр Олексій Соболев та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер.

За словами Соболева, поточний етап має оновлені пріоритети. "Якщо попередній етап був спрямований переважно на відновлення публічної та муніципальної інфраструктури, то тепер ми робимо системний акцент саме на підтримці приватного сектору та ринкових рішеннях", — зазначив посадовець. Координацію програми в Україні здійснюватимуть спільно Мінекономіки та UkraineInvest.

Проєкти третього конкурсу охоплюють наступні напрямки:

будівництво;

машинобудування;

відновлювана енергетика;

інфраструктура;

промислове виробництво;

агробізнес;

ІТ та цифровізація.

Статистика попередніх етапів свідчить про високу активність учасників. За результатами першого конкурсу в Україні вже реалізують 12 проєктів загальною вартістю 93 млн швейцарських франків. Ці ініціативи стосуються енергетики, житлового сектору, транспорту, медицини та гуманітарного розмінування.

На другий конкурс надійшло 37 пропозицій із загальним запитом на 443 млн швейцарських франків, що майже втричі перевищило доступні фінансові ресурси.

Крім грантової підтримки, сторони обговорили участь Швейцарії у Промисловому альянсі в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн". Нещодавно до цієї програми офіційно приєдналася Німеччина.

Нагадаємо, Верховна Рада офіційно ратифікувала стратегічну Угоду з Федеральною Радою Швейцарії, яка закладає фундамент для системного співробітництва у процесі відбудови країни.